Juventus, Elkann mai così vicino alla squadra: c'è stima totale e radicata con Spalletti

John Elkann è molto soddisfatto di come la Juve stia riuscendo a porre le basi per costruire un immediato futuro vincente, sottolinea oggi Tuttosport: presente alla New Balance Arena con tutta la famiglia, è seriamente convinto di aver pescato un asso con Spalletti. I loro dialoghi esaltano questo aspetto: c’è una stima di fondo radicata, che va oltre i risultati.

Mai così vicino alla squadra

Elkann non è mai stato così vicino alla squadra, neppure nella Juve dei nove titoli consecutivi, fa notare sempre il quotidiano torinese. L’anno prossimo la strada è una sola: allestire una Juve credibile per vincere. Elkann a Bergamo era seduto vicino all'AD Damien Comolli, un dirigente che ha scelto e che non vuole lasciare solo. Il quarto posto ha un peso specifico importantissimo e Spalletti lo sa.

Sorpasso già arrivato

In classifica intanto grazie al successo dell'Inter a Como è arrivato il sorpasso: tra due settimane arriva il Milan ed un successo contro l'ex Allegri sarebbe di fatto una blindatura del posto in Champions. Allo stato attuale i rossoneri sono avanti di tre punti, il Como indietro di due e la Roma di tre: proprio i giallorossi avranno la sfida più dura nel prossimo weekend, dovendo affrontare la squadra di Palladino.