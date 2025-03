Juventus, fra campo e mercato: con la qualificazione in Champions assalto a Osimhen

Juventus impegnata su due fronti. Sul campo la squadra di Thiago Motta sarà impegnata questa sera alle 18 al "Franchi" contro la Fiorentina per cercare di conquistare punti importanti per rialzare la testa dopo il ko contro l'Atalanta e continuare la volata per la qualificazione in Champions League. Dall'altra parte, alla Continassa, si prosegue nella pianificazione del futuro per cercare di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il reparto che andrà ritoccato maggiormente sarà l'attacco e il nome che circola da molto tempo è quello di Victor Osimhen.

Avanza Osimhen

L'ex attaccante del Napoli, riporta sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è sempre di più un obiettivo dei bianconeri e la sua ombra "si ingrandisce dalle parti della Continassa" si legge. Al momento il giocatore di proprietà del Napoli è in prestito al Galatasaray ma potrebbero esserci dei risvolti di mercato per la prossima estate.

Discriminante Champions

Ovviamente la trattativa non sarebbe per niente semplice con la Juventus che potrebbe puntare al giocatore soltanto qualora riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League. E' questa la discriminante per tentare l'assalto all'attaccante, con obiettivi di campo che si intrecciano inesorabilmente con quelli di mercato. Per rilanciare la Juventus e farla tornare ai vertici del calcio italiano e non solo.