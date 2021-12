Juventus, il piano per l'attacco del futuro: subito il prestito di Martial e poi Scamacca in estate

Viste le problematiche che la Juventus sta incontrando nella rincorsa al sogno Vlahovic, i bianconeri si stanno muovendo per un piano B che si possa dividere tra gennaio e giugno. Nelle prossime settimane la Juve potrebbe muoversi per chiedere al Manchester United il prestito di Anthony Martial, giocatore in rotta con i Red Devils e già con le valigie in mano. Prenderlo a titolo definitivo adesso sarebbe impossibile per le cife richieste dagli inglesi, ma il prestito è una strada percorribile. L'altro nome per l'attacco del futuro è Scamacca, che il Sassuolo non farà partire a gennaio ma che in estate può diventare l'obiettivo primario della Vecchia Signora, considerando che Morata attualmente è fuori dai piani del futuro e che non è previsto il suo riscatto dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.