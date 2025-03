Juventus, in estate sarà rivoluzione dell'attacco: Osimhen è l'obiettivo principale

Nelle ultime quattro partite della Juventus (contro Verona, Empoli, Atalanta e Fiorentina), è mancato il contributo degli attaccanti, Dusan Vlahovic e Randal Kolo. L’assenza di gol è preoccupante, scrive La Gazzetta dello Sport, e potrebbe portare a una revisione del reparto offensivo, anche in vista di una possibile rivoluzione nella squadra.

Arkadiusz Milik, a causa di problemi al ginocchio, non ha ancora giocato in questa stagione e probabilmente sarà ceduto in estate, con la Juventus pronta a separarsi da lui prima della scadenza del contratto nel 2026. Vlahovic, invece, è in scadenza nel 2026, ma a partire dal 1° luglio guadagnerà 12 milioni di euro netti all’anno, una cifra troppo alta per la Juventus. La società non ha intenzione di rinnovare a queste cifre e probabilmente lo cederà in estate. Kolo Muani è legato al futuro di Thiago Motta, che lo ha voluto in prestito, e alla qualificazione della Juventus alla Champions League. Senza questo traguardo, la trattativa con il Paris Saint-Germain per il francese sarebbe più difficile.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta già valutando il futuro dell’attacco bianconero, con Victor Osimhen come obiettivo principale. L’attaccante del Napoli, protagonista dello scudetto 2022-2023, ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida solo per le squadre straniere. Sebbene l’operazione sia complessa, poiché molti club, tra cui il PSG, sono interessati, Osimhen ha mostrato una certa disponibilità a trasferirsi alla Juventus. Tuttavia, convincere il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a vendere Osimhen ai rivali bianconeri non sarà facile.