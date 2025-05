Le pagelle della Fiorentina - Gudmundsson e Kean invisibili, non bastano i gol di Gosens

Risultato finale: Fiorentina - Real Betis 2-2 (3-4 complessivo)

De Gea 6,5 - Replica ai primissimi tentativi avversari, Antony lo sorprende però con una magia su punizione. Si rifà sfoderando una serie di belle parate, nulla può su Ez Abde.

Pongracic 5 - Il più ballerino dell’intero reparto arretrato, non è sui livelli ai quali ha abituato in questa seconda parte di stagione. In evidente ritardo sul gol del 2-2.

Dal 106’ Zaniolo 5,5 - Non riesce a toccare il pallone. La statistica dice zero e questo spiega sia il caos finale viola che il suo grigiore.

Comuzzo 6,5 - Baluardo al centro della retroguardia, se all’andata è stato autore di un errore vistoso e pesante, gioca il ritorno vincendo ogni duello. Anche se non basta.

Ranieri 6 - Lo spirito del capitano è risorsa preziosa, per qualche minuto riesce anche a far perdere la testa ad Antony. Nel duello con brasiliano alterna successi e cadute.

Dodo 6 - Di rientro a tempo di record dopo l’operazione all’appendice, è normale che non sia al meglio e si vede. Qualche bello spunto in corsia riesce comunque a regalarlo.

Dal 106’ Colpani 5,5 - Tenta di rendersi protagonista dei confusionari assalti all'arma bianca del finale, perdendo però un'eccessiva quantità di palloni.

Mandragora 6,5 - Risorsa offensiva ma anche di spogliatoio di questa Fiorentina, è anche grazie al suo cross da corner che la Fiorentina risale dalla crisi iniziale.

Adli 5,5 - Un appuntamento del genere non concede errori, almeno non marchiani. Nel primo tempo ne commette fin troppi, rifacendosi giusto con l’assist da angolo per il 2-1.

Dal 46’ Richardson 6 - Dà maggior equilibrio alla mediana, in cambio però porta meno guizzi di qualità. Rimane una prova comunque apprezzabile, la sua.

Fagioli 5,5 - A Roma ha regalato buone sensazioni con il suo subentro, Palladino lo sceglie per una sfida tanto importante. Riesce solo a tratti a far vedere la sua qualità.

Dall’88’ Folorunsho 5,5 - Messo a centrocampo, non sopperisce con i muscoli a un tasso tecnico rivedibile. Tanta energia ma anche ingenuità a palate.

Gosens 8 - In questa stagione alla Fiorentina si è riscoperto bomber e tale si rivela anche nella notte del Franchi. Una doppietta pesantissima, per il momento in cui la fa.

Dal 95’ Parisi 5 - Forse è un caso, ma da quando esce Gosens la difesa gigliata deflagra. Tanti spazi da attaccare per il Betis alle sue spalle.

Gudmundsson 5 - Servono anche i colpi del campione in una notte del genere, il Franchi aspetta a gloria quel momento ma invano. Non arriverà mai: troppo timido.

Dal 95’ Beltran 5,5 - Qualche movimento in più a disorientare la difesa rispetto a Gudmundsson, ma senza il guizzo che possa cambiare qualcosa.

Kean 5 - Fungere da riferimento offensivo in una notte del genere non è semplice, specie quando la Fiorentina si abbassa. Non vince però mai un duello e avrà zero chances.

Raffaele Palladino 5,5 - Per lui, per la squadra e la città è un’appuntamento con la storia, è la partita più importante di questa stagione. Alla mezz’ora il Betis ha segnato e i gol di svantaggio nel complesso sono due, ma la sua Fiorentina ha un carattere enorme e ha già rimontato prima del termine del primo tempo. Nella ripresa prevale la tensione, la partita va ai supplementari e lì incassa subito la doccia fredda del 2-2. Come risposta toglie due difensori per due attaccanti, ma sarà più vicino il colpo del ko spagnolo che non il controsorpasso. Oggi avrebbe meritato di più, forse, nel complesso delle due sfide però probabilmente no.