Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Di Maria-Vlahovic vs Dzeko-Lautaro, Asllani out

vedi letture

Il derby d'Italia torna protagonista, questa volta in semifinale di Coppa Italia. Due vittorie su due per la Juventus in campionato in stagione, l'Inter cerca il riscatto in un momento delicatissimo. Fischio d'inizio alle 21, affidato a Massa.

Simone Inzaghi ritrova la coppia Lautaro-Dzeko in attacco, così Handanovic in porta. Ennesima panchina per Asllani e Bellanova, in cabina di regia dal primo minuto c'è Brozovic.

Massimiliano Allegri sceglie Perin fra i pali, fiducia a Gatti in difesa. Torna titolare Di Maria alle spalle di Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.