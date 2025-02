Juventus, Kalulu punta l'Atalanta. La Dea per il big match spera di recuperare Hien

Sono tanti gli infortunati della Juventus, che dovrà fare a meno contro l'Empoli di Douglas Luiz, Arkadiusz Milik, Juan Cabal, Gleison Bremer, Nicolò Savona, Renato Veiga e Pierre Kalulu. Quest'ultimo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, finito ko a fine gennaio contro il Benfica, è il più vicino al rientro e sta facendo di tutto per essere arruolabile per il big match del 9 marzo contro l'Atalanta.

Pure la Dea per la verità non è messa benissimo. Sono ai box infatti Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca, Odilor Kossounou, Daniel Maldini e Isak Hien. Se l'ex Monza addirittura da sabato potrebbe essere a disposizione di Gian Piero Gasperini, lo svedese punta con decisione la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Non dovesse farcela, sarà comunque ok per l'Inter.

27ª GIORNATA

28/02/2025 Venerdì 20.45 Fiorentina-Lecce DAZN

01/03/2025 Sabato 15.00 Atalanta-Venezia DAZN

01/03/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN

01/03/2025 Sabato 20.45 Udinese-Parma DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 12.30 Monza-Torino DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Cagliari DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Genoa-Empoli DAZN

02/03/2025 Domenica 18.00 Roma-Como DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 20.45 Milan-Lazio DAZN

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus-Hellas Verona DAZN/SKY

La classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 57 (26)

2. Napoli 56 (26)

3. Atalanta 54 (26)

4. Juventus 49 (26)

5. Lazio 47 (26)

6. Fiorentina 42 (26)

7. Milan 41 (25)

8. Bologna 41 (25)

9. Roma 40 (26)

10. Udinese 36 (26)

11. Torino 31 (26)

12. Genoa 30 (26)

13. Como 28 (26)

14. Verona 26 (26)

15. Cagliari 25 (26)

16. Lecce 25 (26)

17. Parma 23 (26)

18. Empoli 21 (26)

19. Venezia 17 (26)

20. Monza 14 (26)