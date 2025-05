TMW Juventus, le ultime in vista dell'Udinese: Kelly parzialmente in gruppo, in tre ancora a parte

vedi letture

Non ci sono particolari novità dall'infermeria della Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, stamattina il difensore Lloyd Kelly ha lavorato parzialmente in gruppo. Ancora a parte, invece, il centrocampista Teun Koopmeiners, così come il laterale Andrea Cambiaso e l'altro difensore centrale Federico Gatti. Ricordiamo che i bianconeri preparano la gara casalinga di domenica contro l'Udinese, valida per il 37° turno di Serie A.

Le recenti dichiarazioni dell'ad Maurizio Scanavino

Intervenuto a margine tra il Charity Gala Dinner di martedì sera e la conferenza di ieri sulla pirateria audiovisiva nel calcio, il dirigente della Juventus ha commentato così i temi d'attualità in casa Juve: "L’Atalanta, battendo la Roma, ci ha fatto un favore ma non è ancora finita: ci sono sei punti da guadagnare. Gli infortuni hanno pesato, ma ripartiremo sicuramente insieme a Giuntoli da questo gruppo di giocatori. Ribaltoni in caso di mancata Champions? Sono solo voci, andiamo avanti così".

Su Tudor: "Mister Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e in una situazione contingente di rosa ristretta. Con lui siamo stati chiari fin dall'inizio: faremo sicuramente insieme il Mondiale per Club e poi decideremo. Al momento siamo molto felici".

Sul mercato estivo: "Giuntoli sta lavorando già da tempo per fare degli inserimenti mirati per migliorare la squadra e stiamo progettando insieme le opzioni per il futuro".