Juventus, Licina segna e stupisce. Spalletti prende appunti, in estate ci saranno valutazioni

Il talento bianconero Adin Licina si sta prendendo tutto lo spazio e la luce che merita, evidenzia oggi Tuttosport. Brambilla lo sta gestendo con oculatezza e mestiere; ieri è arrivato il primo gol in bianconero del talentuoso tedesco. Una rete non banale, come del resto nel DNA di questo ragazzo cresciuto nel Bayern Monaco e arrivato a Torino il 2 febbraio.

Spalletti prende appunti: il percorso alla Yildiz lo affascina

Licina si è già affacciato in prima squadra con profitto in diversi allenamenti guidati da Luciano Spalletti, che osserva con attenzione il fantasista classe 2007, rimanendone colpito per il potenziale. Sono vibrazioni alla Kenan Yildiz: Adin con il numero 10 bianconero condivide, oltre a una bella amicizia, il percorso (giovanissimo dal Bayern alla Juve), la nazione di nascita e di formazione calcistica (la Germania), una naturale capacità di dare del tu al pallone e i piedi saldamente ancorati a terra. Senza dimenticare l’agenzia che lo segue, Leaderbrock, la stessa che aveva portato proprio Yildiz alla Juventus nell’estate 2022.

In estate ci saranno valutazioni

La Juventus ci punta per il futuro: già in estate verranno fatte valutazioni per capire se Licina sia pronto per il grande salto in prima squadra o se servirà altro tempo. Intanto se lo gode la Next Gen, un valore aggiunto prezioso in vista degli imminenti playoff di Serie C.