Juventus, Locatelli: "Modric è una leggenda, gli auguro di fare un grande Mondiale"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida casalinga contro il già retrocesso Verona: "Non bisogna mai pensare che sia già scritta, loro sono in questa situazione ma sono una squadra forte con delle buone individualità. Dobbiamo pensare a noi, a far bene le preventive e approcciare la partita forte, abbiamo un pubblico che ci deve dare energia. Dobbiamo pensare a noi, perché sono punti fondamentali per il nostro obiettivo".

Quanto state lavorando sul compattare ancora di più il gruppo?

"Quello deve essere la base per costruire grandi cose, siamo un bel gruppo di bravi ragazzi e di persone che si vogliono bene. La cosa bella è anche anche chi gioca meno partecipa e chi gioca deve dare il massimo anche per chi sta fuori".

Cosa ti senti di dire a Modric?

"Gli ho scritto in settimana, ci siamo sentiti per il rispetto che ho di lui. Sono cose che succedono in campo, è successo a una leggenda come lui e mi dispiace tantissimo. Gli auguro di rientrare in tempo per fare un grande Mondiale come si merita, perché è un giocatore che fa bene a tutto il calcio".