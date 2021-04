Juventus, McKennie, Dybala e Arthur tornano domani in gruppo: a disposizione per il Napoli

"I tre giocatori coinvolti non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo, vedremo quando". E' così che Andrea Pirlo ieri in conferenza stampa ha spento tutte le domande sulla questione legata alla cena a casa McKennie con Arthur, Dybala e un'altra ventina di persone finita con l'intervento dei carabinieri. E quel "vedremo quando" aveva messo in apprensione i diretti interessati. La Gazzetta dello Sport però fa sapere che già domani i tre bianconeri, già esclusi in un match fondamentale come il derby col Torino, torneranno ad allenarsi con il resto della squadra, per poi tornare a disposizione contro il Napoli mercoledì prossimo.