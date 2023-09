Juventus, McKennie: "Incredibile giocare con Chiellini, Buffon e Higuain. E la chiamata di Pirlo..."

vedi letture

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista al canale YouTube de bianconeri. Lo statunitense, fra le altre cose, parla del suo arrivo in bianconero: "C'erano due club interessati, ma non erano di primo livello. Poi ho ricevuto una chiamata dal mio procuratore che mi ha detto della chiamata della Juventus e che il club era interessato a me. Volevo la Juventus. Ero in pullman con la squadra stavamo andando in Austria per la preparazione e mi avevano detto che mi avrebbe chiamato Andrea Pirlo e non ci potevo credere. Ero a pranzo con la squadra, non potevamo avere i telefoni di solito, ma ho visto che mi stava chiamando un numero dall'Italia così ho preso il telefono e sono andato via. Li ho capito che sarei andato alla Juventus. Il resto è storia".

Come è stato il tuo arrivo alla Juventus?

"Non avevo portato nulla con me. Anche perché avevo fatto il mio primo allenamento con le Adidas Copa che erano anche un mezzo numero più grande. Al primo allenamento guardavo Chiellini, Higuain, Cuadrado, Bonucci, Buffon e non potevo crederci. In pochi sanno che quando ero piccolo in camera mia, dopo la vittoria dell'Italia del Mondiale 2006, avevo messo il poster della squadra che alzava la coppa. Vederli e soprattutto giocare con loro è stato surreale, ero entusiasta", riporta TuttoJuve.com.