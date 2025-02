Juventus, Motta: "Vittoria speciale nel nostro stadio, qui solo giorni bellissimi"

Dopo il successo contro l’Inter, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, analizzando la prestazione della sua squadra e sottolineando l’importanza della vittoria: "È una partita con un'atmosfera speciale, l'avevo detto già alla vigilia: è una gara diversa, forse la più seguita in Serie A. Sono molto contento di ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo contro una squadra che gioca sempre alta e aggressiva. Li abbiamo affrontati bene nella ripresa, mentre nel primo tempo abbiamo sofferto di più perché loro avevano maggiore controllo del gioco", ha dichiarato il tecnico bianconero.

Motta ha poi spiegato come la squadra sia migliorata nel corso della partita: "Arrivare alla vittoria non è mai facile, bisogna meritarla attraverso un gioco collettivo, che è la cosa più difficile da costruire. Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà perché non eravamo tutti in sintonia, ci siamo allungati troppo in alcuni momenti. L’obiettivo è ragionare in undici, non è semplice: a volte sembra facile, ma non lo è. Nella ripresa, invece, abbiamo giocato molto meglio e siamo riusciti a mettere in difficoltà una delle squadre più forti del campionato".

Infine, il tecnico ha parlato degli aspetti su cui la Juventus può ancora migliorare: "Da quando sono arrivato qui, ogni giorno è bellissimo. Mi impegno al massimo con i ragazzi, non cerco la perfezione ma voglio migliorare in tutti gli aspetti. Oggi, per esempio, abbiamo sofferto a livello emotivo, e non è la prima volta che accade nel nostro stadio. A volte giochiamo meglio in trasferta, forse perché inizialmente rispettiamo troppo l’avversario. Ma alla fine abbiamo fatto di tutto per meritare questa vittoria".