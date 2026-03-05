TMW Juventus, non ci sono ancora colloqui per il rinnovo di Kostic. Interessa a due club

La Juventus non ha ancora aperto i colloqui per un possibile prolungamento di Filip Kostic. Il serbo, arrivato per 15 milioni di euro nel 2022, è in scadenza al 30 giugno e finora non c'è stato molto margine per capire quale possa essere il suo futuro, considerato che la Juve era impegnata su tre fronti - campionato, Coppa Italia e Champions League - e su alcune situazioni più intricate come quelle del rinnovo di Yildiz (7 milioni fino al 2030 più bonus alla firma da 6) e McKennie (4,2 milioni fino al 2030), prolungamento fortemente voluto da Luciano Spalletti.

In questi giorni toccherà al tecnico e poi, in seconda battuta, a Dusan Vlahovic, per cui la proposta potrebbe ricalcare più o meno quanto già fatto per il turco. Eventualmente poi toccherà a Kostic, non particolarmente negativo nella sua annata.

Non bisogna escludere, però, un possibile ritorno. In Turchia ha lasciato un ottimo ricordo, al Fenerbahce, tanto che gli stessi gialloblù sono interessati alle sue prestazioni qualora dovesse andare in scadenza. E poi c'è José Mourinho al Benfica, che lo riaccoglierebbe volentieri e a braccia aperte. Tutto dipenderà dai prossimi mesi, anche se la sensazione va più verso un addio ai bianconeri rispetto a un rinnovo contrattuale dopo quattro anni.