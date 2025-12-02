Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Kostic nel mirino del Benfica. Mourinho lo apprezza e lo rivorrebbe

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 21:53Serie A
Simone Lorini

Il Benfica sta monitorando con attenzione Filip Kostic, esterno della Juventus che vedrà il suo contratto con i bianconeri scadere nel prossimo giugno. Dietro l'interesse dei portoghesi c'è la forte stima di José Mourinho, che apprezza il giocatore dai tempi trascorsi insieme al Fenerbahce. Il club di Lisbona, che aveva già mostrato interesse la scorsa estate, osserva la situazione del serbo con interesse secondo i colleghi di Tuttosport.

Il serbo ha vissuto una stagione 2024/2025 travagliata. Ceduto in prestito al Fenerbahçe a settembre vista la fatica nell'adattarsi al 4-2-3-1 di Motta, ha trovato nuova linfa in Turchia: in Super Lig ha disputato 27 partite, segnando 1 gol e fornendo 6 assist. In Coppa di Turchia, 4 presenze senza gol. Dopo il rientro a giugno 2025, ha contribuito alla Juventus con 7 apparizioni in Serie A, 2 gol e 1 assist, entrando subito in sintonia con Spalletti, di cui peraltro è stato anche il primo marcatore in bianconero.

