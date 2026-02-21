Retroscena Juventus: il Como ci aveva provato per Kostic e può tornare alla carica in estate

Una di quelle partite che sanno di sliding doors. Perché la sfida di oggi all’Allianz Stadium avrebbe potuto vedere Filip Kostic con la maglia del Como e non con quella della Juventus. Come riferisce Tuttosport, in estate, infatti, il trasferimento sul lago era stato impostato, salvo poi saltare per il veto di Igor Tudor. Un paradosso, considerato lo spazio limitato che il tecnico gli ha poi concesso.

Oggi, invece, il serbo può diventare un’arma preziosa nella corsa al quarto posto e alla qualificazione in Champions League, obiettivo cruciale tanto per il prestigio quanto per le ricadute economiche. Contro il Como non sono ammessi passi falsi e sulla corsia sinistra Kostic si candida a una maglia da titolare, pronto a mettere al servizio della squadra le sue accelerazioni e i cross taglienti.

Il suo contratto scade il 30 giugno e alla Continassa non sembrano orientati al rinnovo. Eppure l’ex Eintracht Francoforte vuole giocarsi le ultime carte per convincere la dirigenza. Con Luciano Spalletti aveva avuto un impatto importante: gol pesanti contro Fiorentina e Napoli, oltre a prestazioni convincenti sin dall’esordio sulla panchina bianconera. In estate il Como potrebbe tornare alla carica a parametro zero, ma attenzione anche alle piste estere. Un suo grande estimatore come José Mourinho, dopo averlo già allenato al Fenerbahçe, potrebbe pensare di riabbracciarlo al Benfica.