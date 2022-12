Juventus, non solo Del Piero: per la dirigenza torna d'attualità il nome di Evelina Christillin

Oltre al nome di Alessandro Del Piero, secondo il Corriere dello Sport torna d'attualità il nome di Evelina Christillin per integrare la dirigenza della Juventus orfana dei membri dimissionari del Cda. Consigliere Fifa in quota Uefa e persona vicina alla famiglia Agnelli, potrebbe essere anche il trait d'union per ricucire quei rapporti logorati proprio con la Uefa.