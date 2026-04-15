TMW Juventus, nuovo stop anche per Cabal: per il difensore lesione agli adduttori

Lo scorso venerdì 10 aprile il difensore della Juventus Juan Cabal era stato costretto ad interrompere anzitempo l'allenamento alla Continassa per un fastidio all'adduttore della gamba sinistra che nelle ultime ore si è rivelato essere una lesione vera e propria che lo costringerà ad alcune settimane di stop.

Stagione particolarmente sfortunata dunque per il colombiano classe 2001 che da inizio anno ha messo insieme solo 12 presenze in campionato, con all'attivo però 2 gol. Manciate di minuti anche in Champions League e Coppa Italia che portano il totale delle presenze a 19, con però soli 514 minuti in campo. Nella mattinata, ricordiamo, era arrivata la nota ufficiale in merito al nuovo infortunio muscolare per Arek Milik, il tutto in attesa di capire meglio quali sono le reali condizioni di Kenan Yildiz.