TMW Juventus, ore decisive per il colpo Todibo: l'agente è in Italia e a breve incontrerà Giuntoli

Sono ore decisive per il trasferimento di Jean-Clair Todibo alla Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, l'agente del difensore francese si trova infatti in Italia e ha già fissato in agenda un meeting con Giuntoli. I bianconeri, dopo aver ultimato le cessioni di Huijsen al Bournemouth e Soulé alla Roma, vogliono chiudere per l'arrivo del centrale del Nizza.

I dettagli della trattiva

La trattativa è già stata impostata sulla base di un iniziale prestito oneroso a cifre alte, superiori ai 5 milioni di euro, con opzione futura di riscatto in mano ai bianconeri che potrebbe portare l'esborso finale fino ai 35 milioni complessivi. L'idea è quella di provare a chiudere a stretto giro di posta in modo da far sbarcare il giocatore quanto prima alla Continassa per poi metterlo a disposizione di Thiago Motta già alla ripresa degli allenamenti dopo il rientro dalla tournée in Germania.