Juventus, per Douglas Luiz l'Everton offre 30 milioni. La Juve ne vorrebbe 40

Il giornalista Mediaset Gianni Balzarini, sul proprio account YouTube ufficiale, ha aggiornato circa la trattativa tra Everton e Juve per Douglas Luiz. La squadra di Friedkin sta facendo abbastanza sul serio, la Juve vuole realizzare una quarantina di milioni, magari 10 più 30, puntando a rientrare della spesa fatta un anno fa. Per il brasiliano l’Everton arriva a 30 complessivi per il momento. C'è comunque fiducia sul fatto che si possa trovare una quadra, vista la situazione del brasiliano alla Continassa.

Il centrocampista brasiliano non è mai riuscito a rendere nella sua esperienza in bianconero, neppure con Tudor: la Juventus l'ha messo sul mercato, su di lui si è fiondato il West Ham. Che sta trattando per un prestito oneroso (da 10 milioni di euro circa) con obbligo di riscatto condizionato a 30. Una formula che non è vista con favore dalla Juventus, la quale preferirebbe liberarsene a titolo definitivo.