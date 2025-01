Juventus, per Fagioli torna d'attualità l'Olympique Marsiglia. Dubbi sulla formula

La Juventus si muove sul mercato: non solo in entrata con gli arrivi ufficiali di Kolo Muani, subito in gol contro il Napoli, e Alberto Costa e quello imminente di Renato Veiga dal Chelsea ma anche in uscita. Uno dei giocatori con meno minutaggio è Nicolò Fagioli che potrebbe essere ceduto in questi ultimi giorni di trattative. Il giocatore non sta trovando spazio nelle rotazioni di Motta.

Per lui, rivela Sky Sport, c'è stato un sondaggio del Marsiglia che aveva già mostrato interesse per il giocatore e vorrebbe prenderlo in prestito inserendo un diritto di riscatto ma il club bianconero vorrebbe invece avere la certezza di incassare dalla sua cessione nel corso del prossimo mercato estivo e dunque spinge per l'obbligo di riscatto.

