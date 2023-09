Juventus, per gennaio si torna su Hojbjerg dopo il mancato scambio estivo con Arthur

Due giorni dopo il brutto scivolone di Sassuolo e in vista della ripresa in campionato con il turno infrasettimanale (contro il Lecce) la Juventus torna però già a pensare al mercato e a un possibile rinforzo per il mercato di gennaio e in particolare per il reparto di centrocampo.

Come scrive l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, infatti, l'ultimo nome sul taccuino dei dirigenti bianconeri è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne danese di proprietà del Tottenham con cui ha un contratto in scadenza nel 2025. Già in estate se ne era parlato, nell'ambito di un potenziale scambio con Arthur. Hojbjerg viene giudicato più pronto all'uso rispetto a un altro obiettivo bianconero quale Khephren Thuram del Nizza, figlio di Lilian e fratello dell'attaccante interista Marcus.