Juventus, per il centrocampo resta Khephren Thuram il preferito. Samardzic tra le alternative

La Juventus pensa alla campagna rafforzamenti in vista del mercato di gennaio: Khephren Thuram del Nizza, figlio di Lilian e fratello dell’interista Marcus, è il nome preferito sin dall'estate. Per Giuntoli è l’elemento ideale e così la pensa pure il Bayern Monaco, rivela l'edizione odierna di Tuttosport. La strategia bianconera, a gennaio, potrebbe essere quella di anticipare la concorrenza con un prestito oneroso e obbligo di riscatto: al momento non c’è una trattativa in piedi, ma il club monitora la situazione.

Le alternativa portano a Diarra, Hojbjerg ma anche Samardzic

Considerata la situazione di Pogba il club non perde di vista neanche le alternative, su tutte un altro francese giovane e di grandi prospettive come Habib Diarra dello Strasburgo e il talento dell’Udinese, Samardzic, in estate a un passo dall’Inter. Se invece dovesse prendere corpo la pista che porta a un centrocampista più esperto, allora la scelta cadrebbe su Hojbjerg del Tottenham.