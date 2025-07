Juventus, per Sancho si parte da una valutazione di 30 milioni. Comolli offre Vlahovic

La Juventus continua a lavorare sul mercato e il nome di Jadon Sancho rimane un obiettivo concreto per rinforzare il reparto offensivo. La richiesta iniziale per l'esterno inglese si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che i bianconeri puntano ad abbassare inserendo una contropartita tecnica nell'affare. Il gruppo di giocatori da cui pescare non manca di opzioni eccellenti, utili a rendere più morbida la trattativa con il suo attuale club, evidenzia Tuttosport.

Tra i "jolly" che potrebbero far parte di uno scambio c'è, per esempio, Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, che non ha nascosto la sua frustrazione per la situazione attraverso i social, potrebbe essere il pezzo pregiato per sbloccare l'operazione. Un altro nome caldo è quello di Douglas Luiz, centrocampista che in Premier League ha dimostrato il suo valore, coltivando un nutrito stuolo di ammiratori che potrebbero accoglierlo in Inghilterra. Non va dimenticato anche Timothy Weah, un profilo che potrebbe interessare.

Il segnale da parte della Juventus appare piuttosto chiaro: Vlahovic, Douglas Luiz e Weah sono rimasti in panchina per 90 minuti contro il Real Madrid nel Mondiale per Club, anche quando, nel finale, si sarebbe potuto tentare l'arrembaggio. Questa scelta tattica potrebbe indicare una precisa strategia di mercato, con questi giocatori che potrebbero essere i sacrificabili per arrivare a Jadon Sancho e dare il via a una rivoluzione nel reparto offensivo bianconero.