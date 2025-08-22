Che ne sarà di Vlahovic? Dal Liverpool al Newcastle fino al Barça: tre possibili vie d'uscita

Che ne sarà di Dusan Vlahovic? Se lo chiede questa mattina anche il Corriere dello Sport, secondo il quale permane l'immobilità sul fronte attacco della Juventus. Questo perché il Milan ha mollato il serbo e preso Victor Boniface dal Bayer Leverkusen, lasciando dunque la società bianconera "incartata" sul grande obiettivo Randal Kolo Muani. Il nuovo scenario vede la possibile permanenza a Torino di Vlahovic, iscritto a bilancio per 38 milioni tra ingaggio e ammortamento, anche se quasi tutti all'interno della Vecchia Signora sperano in una sorpresa dell'ultimo minuto.

Tre possibilità dell'ultim'ora per Vlahovic

Quando la prossima settimana le big cercheranno di concludere il loro mercato, il nome di Vlahovic potrebbe infatti tornare con forza sul tavolo delle trattative. Come scrive il quotidiano, per l'ex Fiorentina in Premier League ci sarebbero Liverpool e Newcastle in caso di addio di Isak, mentre in Spagna eventualmente il Barcellona che ad oggi ha solo Lewandowski come centravanti di ruolo. Tutte suggestioni e nessuna trattativa concreta, almeno per il momento, ma la sensazione è che il caso Vlahovic resterà aperto fino all'ultimo minuto del calciomercato estivo.

La telenovela Kolo Muani

La telenovela Randal Kolo Muani va avanti intanto ormai da mesi. Nelle ultime ore è tornato a sferzare l'ottimismo, con la Juventus che confida di poter arrivare finalmente al traguardo nei prossimi giorni. Il tempo stringe, ma l'auspicio del club è ancora quello di avere l'attaccante francese a disposizione per la partita contro il Parma del 24 agosto.