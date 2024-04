TMW Juventus, per Szczesny probabile frattura delle ossa nasali. Marelli: "Manca giallo a Masina"

vedi letture

Che Wojciech Szczesny avesse avuto la peggio, era chiaro sin dall'inizio, ma l'infortunio subito dal portiere della Juventus nel finale del derby pareggiato 0-0 contro il Torino potrebbe essere più grave del previsto. Per Tek, come è soprannominato l'estremo difensore bianconero, è infatti probabile una frattura delle ossa nasali. Nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti per confermare l'infortunio ed eventualmente accertarne l'entità.

Cosa è successo. L'episodio, si diceva, è accaduto nel finale della stracittadina. Szczesny, in uscita alta, è stato colpito al volto, in maniera involontaria ma comunque violenta, da Adam Masina. Il portiere della Juventus, nonostante una copiosa perdita di sangue dal naso che ha portato il gioco a fermarsi per diversi minuti, è comunque riuscito a portare a termine la partita senza chiedere il cambio con Perin, che pure si è riscaldato ad hoc. Ora, come fa sapere la Vecchia Signora, si teme appunto la frattura delle ossa nasali.

Il commento di Luca Marelli: "Manca un cartellino giallo per Masina. È vero che non c'è un grave fallo di gioco e che c'è stata una casualità, però sicuramente è un colpo imprudente e quelli al volto sono particolarmente tutelati, perché è la parte più sensibile. Manca un giallo per Masina".