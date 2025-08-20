Ufficiale Il Parma cede Kowalski in prestito: l'attaccante approda all'União Torreense

Il Parma ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver ceduto Mateusz Kowalski in prestito al Torreense, club che milita in Segunda Liga, la seconda serie del campionato portoghese. Di seguito la nota integrale: "Parma Calcio annuncia che Mateusz Kowalski è stato ceduto a titolo temporaneo allo Sport Club Uniao Torreense Futebol Sad. Il Club augura a Mateusz le migliori fortune professionali per questa stagione sportiva con la sua nuova squadra".

Intanto oggi i ducali si sono ritrovati a Collecchio per due allenamenti, come si legge sul sito ufficiale degli emiliani: "Al Mutti Training Center di Collecchio i gialloblu hanno effettuato una doppia seduta quest’oggi. Al mattino la squadra ha lavorato sul campo 1, svolgendo attivazione fisica, torelli, esercitazione tecnica finalizzata alla fase offensiva e un circuito di mini-partite a campo ridotto. Nel pomeriggio la squadra è stata divisa in due gruppi che hanno lavorato in maniera alternata sul campo e in palestra. Il programma prevede una seduta di allenamento nella giornata di giovedì 21 agosto".

L'attaccante, che ha un contratto fino al 2028, vanta in carriera 2 presenze con il Parma, 12 apparizioni e 2 gol con lo Jagiellonia e 4 gettoni e una rete con la seconda squadra dei polacchi.