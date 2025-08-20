Ufficiale Italiano ha il suo nuovo terzino destro: il Bologna ha preso Zortea dal Cagliari

Il Bologna ha preso Nadir Zortea. La notizia era ormai nell'aria, adesso c'è anche l'ufficialità, con entrambi i club coinvolti che lo hanno reso noto con un comunicato. Di seguito ecco quello degli emiliani: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Nadir Zortea. Terzino di piede destro classe 1999, Nadir è adattabile anche in veste di esterno di centrocampo. Molto abile negli inserimenti offensivi, è noto per la sua velocità e ha sia una buona visione di gioco che una buona conduzione di palla. Grazie all’abilità nell’usare il piede debole, si smarca sia esternamente che internamente, riuscendo a entrare in area di rigore e a provare la conclusione sul secondo palo, se necessario.

Zortea inizia nel settore giovanile dell’Atalanta e dopo l’esperienza in Serie B alla Cremonese, trascorre una stagione alla Salernitana in Serie A prima di fare ritorno a Bergamo. Nel 2024/25 passa al Cagliari, dove disputa la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A: 38 presenze (tra campionato e Coppa Italia), 6 gol e 2 assist".

La nota del Cagliari

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nadir Zortea che si trasferisce a titolo definitivo al Bologna FC 1909. Arrivato in Sardegna nell’estate 2024, ha esordito in rossoblù il 15 settembre nella gara contro il Napoli, realizzando poi la sua prima rete nella vittoria in trasferta contro il Parma (2-3). Tra i protagonisti della conquista della salvezza della scorsa stagione, lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 38 gare tra campionato e Coppa Italia con 6 reti e 2 assist. Professionalità, grande dedizione al lavoro, il Club ringrazia Nadir per il suo prezioso contributo dato alla causa rossoblù e gli augura tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera".