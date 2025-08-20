Ufficiale Pescara, arriva un centrocampista scuola Ajax: depositato il contratto di Brandes

Un centrocampista olandese per il Pescara. Il club abruzzese ha infatti depositato in Lega B il contratto di Julian Christiaan Brandes, mediano classe 2004 cresciuto nell’Ajax dove ha svolto tutto il settore giovanile, indossando anche la fascia da capitano, arrivando fino alla seconda squadra, ma senza esordire in prima.

Il centrocampista centrale, che può giocare anche come difensore, arriva titolo definitivo dopo essersi svincolato dai Lancieri con la cui formazione Under 21 ha collezionato 62 presenze, con tre gol, nella seconda serie olandese. Il Pescara ha battuto dunque la concorrenza di Salernitana e Catania in Serie C. Il giocatore dovrebbe aver firmato un contratto annuale con opzione per altre due stagioni, ma questo sarà reso noto solo dal comunicato del club abruzzese.

Come preannunciato nei giorni scorsi dal direttore sportivo Pasquale Foggia dunque il Pescara ha piazzato un triplo colpo in entrata con gli arrivi di Oliveri sulla fascia destra, Brandes in mezzo al campo e Di Nardo in attacco: "“Abbiamo fatto tutto per l’olandese Brandes, un centrocampista tecnico che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Ajax, e per l’esterno destro Andrea Oliveri. Per il primo attendiamo solo una PEC dell’Ajax per alcune formalità burocratiche, per il secondo l’ok dell’Atalanta. Oliveri non è in scadenza, ha un’opzione per la stagione successiva. Prolungherà e poi arriverà in prestito”.