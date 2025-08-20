Ufficiale Teramo, colpo per la mediana: arriva Maiga Silvestri dall'Ascoli. I comunicati

Il Teramo rinforza la propria linea mediana prelevando dall’Ascoli il centrocampista classe 2005 Yehiya Maiga Silvestri che con i bianconeri ha collezionato tre presenze in Serie B e sei in Serie C.

Il comunicato del Teramo

Teramo Calcio 1913 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yehiya Maiga Silvestri per la prossima stagione sportiva.

Classe 2005, nato a San Benedetto del Tronto, il neo-arrivo a disposizione dello staff tecnico biancorosso è un centrocampista centrale di piede destro che completa il pacchetto mediano del Diavolo, in termini di dinamismo ed aggressività.

Silvestri si è formato calcisticamente nelle giovanili dell’Ascoli Picchio, totalizzando 43 presenze e 2 gol in Primavera 2, accompagnate dai tre ingressi in Serie B nel 2023/24 e dai sei gettoni in Serie C nell’ultima stagione agonistica.

«Il Teramo è una società seria che disputa ottimi campionati da diverse stagioni – le sue parole – nell’ambiente sono note la costante operatività del club ed il calore della tifoseria. La trattativa è decollata in poche ore e, dopo la chiacchierata avuta con il direttore Micciola, non ho aspettato più di tanto per firmare con grande soddisfazione. Oggi ho sostenuto il primo allenamento con i compagni in un impianto emozionante e so che devo migliorare la mia condizione atletica: in campo sono un recuperatore di palloni che non lesina una corsa in più per aiutare la squadra. Mi impegnerò al massimo per mettere in difficoltà il mister nelle scelte e dare una mano per toglierci insieme tante soddisfazioni».

il comunicato dell’Ascoli

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Yehiya Maiga Silvestri a Teramo Calcio 1913. Il Club bianconero saluta Yehiya augurandogli i migliori successi.