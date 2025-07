Juventus, per Tudor pronta una riorganizzazione dello staff: in arrivo Michele Troiano

IlBianconero di oggi fa il punto sulla riorganizzazione dello staff tecnico che dovrebbe investire la Juventus di Igor Tudor: il croato ha potuto contare su volti già noti alla Juventus, come Riccardo Scirea e Andrea Pertusio, che aveva conosciuto durante la sua esperienza da vice di Andrea Pirlo. Tuttavia, con l’inizio della nuova stagione, si è resa necessaria una nuova serie di cambi all'interno del suo staff.

Uno dei nomi caldi per completare lo staff è Michele Troiano. Ex centrocampista della Next Gen nella stagione 2020/2021, ha già dimostrato una naturale inclinazione alla guida e all'insegnamento. Dopo il ritiro nell’estate 2023, ha iniziato il percorso da allenatore, lavorando nella scorsa stagione come vice di Paolo Mandelli al Modena, in Serie B.

Sui suoi canali social, Michele Troiano ha già salutato il Modena ed è probabile che dietro ci sia proprio una offerta a tinte bianconere: "Con grande emozione e riconoscenza, saluto il Modena e tutte le persone che hanno condiviso con me questa bellissima esperienza alla guida dell'under 17 e come vice allenatore in prima squadra. È stato un onore rappresentare questi colori, lavorare con un gruppo straordinario di giocatori, collaboratori e una società seria e ambiziosa (...). Il mio cammino prosegue altrove, ma Modena avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.

Quando dai tutto, nulla si conclude, in realtà sta solo iniziando qualcosa di più grande. Arrivederci Modena".