Juventus, perseverare è diabolico: due approcci sbagliati e il ko contro il Porto è servito

La sconfitta della Juventus contro il Porto in Champions League ha sicuramente radici nell'approccio errato da parte dei giocatori di Pirlo. Un gol, il primo, nato per un errore marchiano di Bentancur ma comunque arrivato dopo due minuti. Il secondo, a inizio ripresa, arrivato addirittura dopo 18 secondi. Due clamorose dormite che dimostrano una totale quanto imperdonabile mancanza di concentrazione tra i bianconeri. "Se non sei concentrato al massimo ti puniscono" ha dichiarato Federico Chiesa, che per fortuna della Vecchia Signora, un po' di concentrazione l'ha trovata sull'assist di Rabiot, con un gol che ha permesso alla Juve di tenere viva la qualificazione ai quarti.