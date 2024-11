Juventus, perso Cabal Giuntoli torna a pensare a Dorgu: è un pallino del dirigente

vedi letture

Con l’infortunio di Cabal, la Juventus inizia a sondare il terreno monitorando diversi nomi. E secondo PianetaLecce.it, i riflettori sono puntati principalmente sull’esterno sinistro giallorosso, Patrick Dorgu.

Giuntoli conosce il nome di Dorgu perché è da mesi presente nel database bianconero. C’è di più: il classe 2004 è un vero pallino del dirigente bianconero che già nella passata stagione aveva provato a portarlo alla Juve. L’anno scorso il nazionale danese giocava da terzino sinistro e aveva una valutazione da circa 20 milioni di euro, ora le cose sono cambiate.

Calendario intenso per i bianconeri

Andando a osservare con la lente d'ingrandimento la lista degli impegni in programma dei bianconeri, tuttavia, la situazione appare delicata. Come detto si parte con il Milan in campionato, poi il crash test con l’Aston Villa in Champions, slittando poi alla trasferta di Lecce in chiusura di settimana. Dopodiché verrà il turno del Bologna all'Allianz Stadium e subito dopo il Manchester City di Guardiola. Le ultime tre partite del 2024 sulla carta sono più gestibili, tra Venezia e Monza in A, con l’impegno in mezzo della Coppa Italia contro il Cagliari. Chiudendo appunto con la Supercoppa contro la banda rossonera. Solo a quel punto la Juventus potrà operare sul mercato, non prima.