Juventus, Pirlo: "Buon cammino fin qui. Ma mai più una gara come con la Fiorentina"

Nel corso dell'intervista a JTV alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche dei motivi di soddisfazione nei suoi primi mesi da allenatore e delle delusioni: "Non vorrei rivedere più la partita fatta con la Fiorentina. Per il resto abbiamo fatto un buon cammino, in crescendo e migliorando su tanti aspetti. Sono convinto che si potrà fare ancora meglio perché abbiamo tutto per farlo".

