Juventus-PSV, le formazioni ufficiali: confermato Kolo Muani, out Koopmeiners e Vlahovic

La notte delle stelle. La Juventus ospita il PSV all'Allianz Stadium nell'andata dei playoff di Champions League. In campionato è arrivata una vittoria sofferta contro il Como tra le mille polemiche arbitrali, secondo successo consecutivo come non avveniva da mesi con Kolo Muani in copertina. Il nuovo attaccante bianconero ha portato energie nuove per la squadra di Motta che questa sera si gioca una buona fetta di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Sono note le formazioni ufficiali e Kolo Muani viene confermato tra i titolari. Thiago Motta lascia Vlahovic in panchina e nel suo 4-2-3-1 mette Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz a supporto del francese. In difesa terza di fila per Renato Veiga, sulle fasce Weah e Kelly. Assente Koopmeiners, a cui in mediana accanto a Locatelli viene preferito Douglas Luiz. Di seguito gli schieramenti delle due formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. A disposizione Perin, Pinsoglio, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Thuram, Savona, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Saibari, Schouten, Veerman; Perisic, De Jong, Lang.

A disposizione: Drommel, Schiks, Malacia, Bakayoko, Bajraktarevic, Til, Driouech, Babadi, Land, Kuhn, Uneken, Nagalo

Allenatore: Peter Bosz.