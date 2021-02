Juventus, Ramsey: "Importante tornare a vincere, soprattutto visti i risultati delle altre"

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, ha parlato a JTV al termine della vittoria per 3-0 contro il Crotone: "E' stato davvero un importante match per noi e avevamo bisogno dei tre punti. Era importante giocare una partita offensiva, creando tante occasioni, e finire anche senza subire gol".

Qual è stata la cosa più importante di stasera?

"Era importante tornare a vincere. In Champions League siamo stati molto scontenti del risultato e quindi siamo felici di aver conquistato questa vittoria. Era importante anche visti gli altri risultati del weekend".

È contento della posizione che ha ricoperto questa sera?

"Ho giocato un po' più dentro al campo stasera. Abbiamo provato a giocare con passaggi corti per poi giocare in verticale. Questa penso che sia la migliore posizione per me soprattutto quando ho trovato maggiore spazio anche nella zona giusta per determinare".