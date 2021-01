Juventus, Real, PSG e Bayern Monaco: le big d'Europa seguono El Talentoso Gonzalo Sosa

Le big d'Europa seguono la nuova perla di casa Racing Club de Avellaneda. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, Real Madrid, Juventus, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si sarebbero infatti informate concretamente sul giovane centrocampista argentino Gonzalo Sosa. Tra i principali prospetti dell'Academia, il quindicenne in patria è stato non a caso soprannominato "El Talentoso" per visione di gioco, tecnica di base e intelligenza tattica. Qualità che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di numerosi scout del vecchio continente.