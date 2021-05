Il Real Madrid si assicura il "Nuovo Riquelme": fatta per il sedicenne Gonzalo Sosa

Negli ultimi anni il Real Madrid ha stupito investendo tantissimo su giovani nemmeno maggiorenni: dai brasiliani Reinier, Vinicius e Rodrygo, ad Odgaard, acquistato da quindicenne dal Strømsgodset in Norvegia. In queste ore, come riporta AS, il club merengue avrebbe raggiunto un accordo di massima con uno dei nuovi talenti sudamericani, l'argentino Gonzalo Sosa del Racing de Avellaneda. Il sedicenne, che in patria paragonano a RIquelme, sarebbe in procinto di firmare con il Real, dopo che da qualche settimana emissari del club lavorano con la dirigenza del Racing per battere la concorrenza di altri top club come Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint Germain e Manchester City.