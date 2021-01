Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Dybala con Ronaldo. Obiang e Traoré dal 1'

vedi letture

Emergenza in difesa per Andrea Pirlo: le positività di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt costringono il tecnico bianconero a schierare una retroguardia inedita. Al fianco di Bonucci spazio a Demiral, con Danilo e Frabotta sugli esterni. In attacco ci saranno ancora Dybala e Ronaldo, per portare a casa la terza vittoria consecutiva. Roberto De Zerbi, invece, deve rinunciare a Domenico Berardi e punta su Defrel, Djuricic e Traoré alle spalle di Caputo. Boga in panchina, c'è Obiang con Locatelli a centrocampo. Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.