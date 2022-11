Juventus, settimana prossima summit alla Continassa con Allegri: si parlerà del terzino destro

vedi letture

Il rientro dalle vacanze si avvicina. La prossima settimana il tecnico Massimiliano Allegri si incontrerà con la società per valutare gli ultimi aspetti della ripresa e fare il punto sulle amichevoli. Fra i vari temi trattati ci sarà anche il mercato con diversi nomi per la fascia destra. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fra i vari profili ci sarebbero Rick Karsdorp in uscita dalla Roma, Emil Holm dello Spezia passando per Alvaro Odriozola del Real Madrid e Thomas Meunier del Borussia Dortmund. Fra le opzioni ci sarebbero anche Correia del Valencia e Fresneda del Valladolid ma anche un possibile rientro anticipato di Andrea Cambiaso.