Juventus, solo uno scambio con Ronaldo può rendere possibile il sogno Pogba

vedi letture

La Juventus continua a sognare il ritorno di Paul Pogba in bianconero, ma l'unica possibilità perché ciò avvenga è quello di mettere in piedi uno scambio con Cristiano Ronaldo. I bianconeri non possono permettersi un esborso tale da acquistare il francese in contanti, ma nel caso in cui i Red Devils dovessero accordarsi con CR7 e successivamente dovessero bussare alla porta di Cherubini per trattare il suo acquisto, la Vecchia Signora chiederebbe in cambio il cartellino del Polpo e tutti potrebbero uscirne felici. Anche economicamente l'affare potrebbe essere favorevole, con Pogba che arrivando in Italia potrebbe sfruttare il decreto crescita per confermare l'ingaggio top che percepisce in Inghilterra. A riportarlo è Tuttosport.