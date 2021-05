Juventus, sono arrivati i complimenti del Pescara per la vittoria della Coppa Italia

Erano attesi per la mezzanotte, sono arrivati “soltanto” alle 6,36 di questa mattina. Via Twitter, il Pescara, tra i pochi club italiani a congratularsi con i bianconeri dopo i successi degli ultimi anni, ha fatto i complimenti alla Juventus per la vittoria della Coppa Italia. “La Juventus conquista la Coppa Italia. Complimenti a loro e complimenti all’Atalanta per la bella partita e il risultato raggiunto”.