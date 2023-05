Juventus, tempo scaduto per Di Maria: ora una grande prestazione per l'addio allo Stadium

vedi letture

Il tempo per Angel Di Maria è scaduto. Nonostante a tratti abbia saputo trascinare la Juventus, le incomprensioni e le tensioni di questa stagione hanno spinto il club a decidere di dirgli addio al termine di questo campionato, senza tentativi di rinnovo o simili. Un addio che non sembra nemmeno particolarmente doloroso, magari con qualche rimpianto ma niente di particolare. Stasera giocherà l'ultima partita all'Allianz Stadium con la maglia bianconera, con la speranza di incidere contro il Milan come solo i grandi campioni sanno fare. Dopo tutto, c'è modo e modo di salutare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.