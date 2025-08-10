Juventus, Tudor da nuove indicazioni tattiche: “Sto provando Koopmeiners da mediano”

Sarà l’anno di Teun Koopmeiners? Un anno fa era stato il grande acquisto dell’estate della Juventus ma oggi, a distanza di 365 giorni e di una stagione disastrosa, l’olandese sembra finito fuori dai radar, tanto che spesso quando si parla dei bianconeri il suo nome non salta neanche fuori. In vista della prossima stagione il giocatore è chiamato al riscatto, anche per non depauperare gli oltre 60 milioni che il club ha sborsato nelle casse dell’Atalanta. A facilitarlo può essere una nuova soluzione tattica, come svelato da Tudor a Tuttosport: “In questi allenamenti sta provando da mediano. A Dortmund iniziano Locatelli e Thuram, ma Koop giocherà dal primo minuto contro l’Atalanta e più arretrato. Per Parma decideremo”.



È stato lui a chiederle di arretrare?

“No, non è partita da lui. Ma Teun è un giocatore di livello, può stare ovunque per me.

E può stare più dietro perché abbiamo un Conceiçao che merita di partire dal 1’, sull’asse con Yildiz e dietro l’attaccante. Koopmeiners ora lo provo davanti alla difesa come fatto con Khephren e Manuel, poi può giocare pure a sinistra. Un po’ come Nico: può stare più alto e più basso”.



Diventerà il vostro grande acquisto in mezzo?

“Spero di sì, perché è un giocatore di qualità. Per lui è stato un anno di ambientamento: è arrivato a settembre senza preparazione ed è stato “buttato” subito in campo. Poi ha avuto due o tre infortuni, l’ultimo con me: out per tre mesi. Penso fortemente possa essere un valore aggiunto”.