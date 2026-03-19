Juventus, tutto pronto per il rinnovo di Spalletti. Si attende il rientro di Chiellini

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è sempre più vicino. Dopo i dialoghi delle ultime settimane, l’accordo per il rinnovo contrattuale del tecnico è ormai praticamente raggiunto: restano soltanto alcuni dettagli da sistemare prima della fumata bianca, che potrebbe arrivare già prima di Pasqua.

A facilitare la chiusura dell’intesa, scrive Tuttosport, ha avuto un ruolo importante anche Giorgio Chiellini, coinvolto direttamente nei colloqui tra allenatore e club. Il rientro dell’ex difensore a Torino potrebbe rappresentare il momento giusto per fissare gli ultimi punti dell’accordo, anche se i tempi dell’incontro dipenderanno inevitabilmente dal calendario della squadra e dagli impegni immediati in campionato.

Il nuovo contratto dovrebbe legare Spalletti alla Juventus fino al 2027, con un’opzione per un’ulteriore stagione. L’accordo prevede anche un ritocco dell’ingaggio: rispetto ai 5 milioni netti a stagione pattuiti inizialmente, il club è pronto a salire fino a circa 6 milioni. Una scelta che rappresenta, nelle intenzioni della società, un riconoscimento per il lavoro svolto dal tecnico in questi mesi.

Sul tavolo, però, non c’è soltanto l’aspetto economico. La vera base dell’intesa riguarda la visione sportiva condivisa tra allenatore e club. L’obiettivo è costruire una Juventus capace di tornare rapidamente competitiva ai vertici del calcio italiano, riducendo il distacco dalla vetta della classifica e riportando concretamente in gioco la corsa allo scudetto.

In quest’ottica Spalletti ha chiesto un progetto tecnico chiaro e ambizioso. L’idea è quella di creare una squadra pronta subito, un “instant team”. Per raggiungere questo obiettivo la Juventus prevede diversi interventi sul mercato estivo, con almeno sei innesti di spessore per alzare il livello complessivo della rosa.

Molto dipenderà anche dal piazzamento finale in campionato. La qualificazione alla Champions League rappresenta infatti una variabile determinante: gli introiti della competizione, stimati intorno agli 80 milioni di euro, verrebbero in larga parte reinvestiti per rafforzare la squadra.