Juventus, tutto su Locatelli. L'offerta è 30 milioni più uno tra Frabotta, Rovella e Fagioli

Terminato nel migliore dei modi l'Europeo per Manuel Locatelli è arrivato il momento di capire di quali colori si tingerà il suo futuro. L'addio al Sassuolo è certo e la Juventus è la società da tempo in pole per acquistarlo. La richiesta è di 40 milioni di euro e i bianconeri, stando a La Gazzetta dello Sport, puntano ad arrivare a 30 di cash più una contropartita tecnica da scegliere tra Gianluca Frabotta, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. La trattativa appare già ben indirizzata, con l'Arsenal, altre società interessata all'ex Milan, che è stata scartata dallo stesso giocatore preferendo il trasferimento a Torino.