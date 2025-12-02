Juventus-Udinese, gol annullato a David per fuorigioco ma la linea del VAR fa discutere

La Juventus è avanti 2-0 con l'Udinese nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma la squadra di Spalletti avrebbe potuto trovare un'altra rete prima del rigore trasformato da Locatelli con un gran gol di Jonathan David, ma la rete è stata annulla per posizione irregolare dell'attaccante bianconero. Qualche dubbio resta, perché dalle immagine mostrate del fuorigioco semiautomatico, la linea è tracciata dal difensore a centro area, Nicolò Bertola, ma la sensazione è che sia Palma, posizionato fuori dall'area di rigore, a tenere in gioco l'attaccante della Juventus.