Juventus, David fa 2 su 2 di rigore con il Canada: "Stesso angolo? Avevo fiducia"

Doppietta per l'attaccante della Juventus, Jonathan David, nel 2-2 del Canada contro l'Islanda, in amichevole. Entrambe le reti il centravanti bianconeri le ha messe a segno su calcio di rigore, nel secondo tempo.

Al termine del match ha parlato ai microfoni di TSN: "Penso che si tratti solo di essere più puliti con la palla, di correre forse meno rischi perché penso sui due gol subiti avremmo potuto essere più intelligenti. Ma insomma, succede, e va dato merito a loro perché sono state due grandi conclusioni. Siamo rientrati in spogliatoio all'intervallo molto delusi da noi stessi e volevamo mostrare di più rispetto al primo tempo, quindi siamo tornati in campo nel secondo tempo con più energia, più fiducia nelle nostre capacità. E sapevamo che era molto importante che fossimo noi a segnare il primo gol del secondo tempo e fortunatamente è successo. Dopo abbiamo avuto più slancio, abbiamo iniziato a metterli un po' più sotto pressione e abbiamo segnato il secondo".

Poi ha aggiunto: "Gli obiettivi per le prossime gare? Dobbiamo imparare la lezione da questa partita e portarla in campo nelle prossime partite, cercando di essere migliori con la palla, difensivamente, sotto tutti i punti di vista insomma".

Infine sui due rigori tirati nello stesso angolo: "Ovviamente non puoi mai sapere dove si butterà il portiere, ma sapevo che se avessi calciato abbastanza bene avrei fatto gol, avevo fiducia sul fatto che l'avrei messa dentro".