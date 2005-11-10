Juventus, non solo Vicario: serve un altro portiere, spunta un candidato dal Brasile

Juventus già vigile sul mercato, sia per quanto riguarda la sessione invernale che quella della prossima estate. Un reparto da tenere d'occhio è quello dei portieri: Guglielmo Vicario si sta guadagnando il riscatto del suo cartellino sul campo, ma non basta. Considerando le incognite per Grabara visto il grave infortunio che ha rimediato di recente e il fatto che Neto e Pinsoglio andranno in scadenza a giugno, certamente oltre all'ex Empoli e Tottenham serve un altro elemento tra i pali.

Idea brasiliana

Stando a quello che riporta Tuttosport, un estremo difensore che stuzzica è Pedro Morisco del Coritiba. Tra i candidati per raccogliere l'eredità di Alisson in Nazionale, in occasione dell'ultima sosta ha debuttato tra i pali verdeoro contribuendo con un paio di interventi miracolosi al 4-0 sull'India in amichevole. Il suo contratto scade a dicembre 2027: Motivo per cui dovrebbero bastare - stando a quanto filtra dal Brasile - tra i 5 e gli 8 milioni per assicurarselo.

Non solo Pedro Morisco

Il profilo di Pedro Morisco è interessante per età (è un classe 2004), caratteristiche (bravo sia tra i pali che a giocare con i piedi) e costi, ma non è il solo che piace alla Juventus. Nel mirino, infatti, anche una delle rivelazioni di questo inizio di stagione ovvero Lorenzo Palmisani. Già qualche colloquio col suo agente Federico Pastorello, nel momento in cui è stata trattata la risoluzione contrattuale di Arthur. L'idea sarebbe di acquistarlo a gennaio e lasciarlo in prestito al Frosinone fino a fine anno.