Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, non solo Vicario: serve un altro portiere, spunta un candidato dal Brasile

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 07:42Serie A
11.10.2026 07:42Serie A
Fonti preferite
I bianconeri potrebbero trovarsi a fine stagione senza Grabara, Pinsoglio e Neto: piace un fresco debuttante nel Brasile, ma anche un giovane Italiano.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus già vigile sul mercato, sia per quanto riguarda la sessione invernale che quella della prossima estate. Un reparto da tenere d'occhio è quello dei portieri: Guglielmo Vicario si sta guadagnando il riscatto del suo cartellino sul campo, ma non basta. Considerando le incognite per Grabara visto il grave infortunio che ha rimediato di recente e il fatto che Neto e Pinsoglio andranno in scadenza a giugno, certamente oltre all'ex Empoli e Tottenham serve un altro elemento tra i pali.

Idea brasiliana

Stando a quello che riporta Tuttosport, un estremo difensore che stuzzica è Pedro Morisco del Coritiba. Tra i candidati per raccogliere l'eredità di Alisson in Nazionale, in occasione dell'ultima sosta ha debuttato tra i pali verdeoro contribuendo con un paio di interventi miracolosi al 4-0 sull'India in amichevole. Il suo contratto scade a dicembre 2027: Motivo per cui dovrebbero bastare - stando a quanto filtra dal Brasile - tra i 5 e gli 8 milioni per assicurarselo.

Non solo Pedro Morisco

Il profilo di Pedro Morisco è interessante per età (è un classe 2004), caratteristiche (bravo sia tra i pali che a giocare con i piedi) e costi, ma non è il solo che piace alla Juventus. Nel mirino, infatti, anche una delle rivelazioni di questo inizio di stagione ovvero Lorenzo Palmisani. Già qualche colloquio col suo agente Federico Pastorello, nel momento in cui è stata trattata la risoluzione contrattuale di Arthur. L'idea sarebbe di acquistarlo a gennaio e lasciarlo in prestito al Frosinone fino a fine anno.

Articoli correlati

Immagine news 1
Cagliari, contro la Juventus rossoblù a caccia dell'impresa: Pisacane ritrova pedine importanti
Immagine news 2
Fonseca 'pazzo' di Spalletti: "Asso nella manica della Juve, sa muoversi nelle difficoltà"
Immagine news 3
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, domenica 11 ottobre

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:33 Serie A
Capello: "Fa bene la Roma a non sottovalutare l'assenze di Svilar, Butez ottimo per Cesc"
Immagine news 2
08:27 Serie A
Cagliari, l'ex Fonseca ricorda: "17 gare senza segnare, ma Ranieri ha sempre avuto fiducia"
Immagine news 3
08:15 Serie A
Torino, sempre in svantaggio nelle prime 5 giornate: lavoro extra durante la sosta
Immagine news 4
08:10 Serie ATMW
TMWRientrato a Napoli per ripartire, è rimasto. Ora Noa Lang è una risorsa per Allegri
Immagine news 5
07:56 Serie A
Cagliari, contro la Juventus rossoblù a caccia dell'impresa: Pisacane ritrova pedine importanti
Immagine news 6
07:53 Serie A
Il Torino e Abate, la svolta per evitare guai: "Sarà un mese importante, in palio punti vitali"
Immagine news 7
07:45 Serie A
Frosinone, subito al lavoro dopo il Maradona: testa al Sassuolo. Le parole di Alvini e Calò
Immagine news 8
07:42 Serie A
Juventus, non solo Vicario: serve un altro portiere, spunta un candidato dal Brasile
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici è una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Tre gol, tre punti. A San Siro c'è solo l'Inter: Stankovic e Spence si ritagliano uno spazio
Immagine top news n.1 Spalletti non scopre le carte, ma Conceicao è in vantaggio su Zhegrova
Immagine top news n.2 Fiorentina, abbiamo un problema: numeri horror per una difesa che può costare 74 milioni
Immagine top news n.3 Napoli, la notte della ripartenza: Allegri zittisce le critiche, McTominay torna KDB è super
Immagine top news n.4 All'Inter bastano 30 minuti per chiudere la pratica Parma. Chivu: "Contento dell'energia"
Immagine top news n.5 Como-Roma, caccia all’anti-Inter tra i ko. Svilar out, su Kean è polemica tra Fabregas e l’Italia
Immagine top news n.6 Fiuuuu... A Napoli sono un po' più Allegri: dopo una partenza horror, forse la sosta è servita
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli non guadagna posizioni se non sul Frosinone
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.3 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.4 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Cagliari, l'ex Fonseca ricorda: "17 gare senza segnare, ma Ranieri ha sempre avuto fiducia"
Immagine box news Serie A Torino, sempre in svantaggio nelle prime 5 giornate: lavoro extra durante la sosta
Immagine box news Serie A Rientrato a Napoli per ripartire, è rimasto. Ora Noa Lang è una risorsa per Allegri
Immagine box news Serie A Cagliari, contro la Juventus rossoblù a caccia dell'impresa: Pisacane ritrova pedine importanti
Immagine box news Serie A Il Torino e Abate, la svolta per evitare guai: "Sarà un mese importante, in palio punti vitali"
Immagine box news Serie A Frosinone, subito al lavoro dopo il Maradona: testa al Sassuolo. Le parole di Alvini e Calò
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Cassandro: "Bravi a interpretare la gara nel modo giusto. Siamo fiduciosi"
Immagine box news Serie B Benevento, Cherubini: "Il gruppo è genuino, ci toglieremo grandissime soddisfazioni"
Immagine box news Serie B Serie B, Modena-Hellas Verona: sfida dal grande fascino al Braglia
Immagine box news Serie B Serie B, Padova-Carrarese: Calabro contro il suo passato. Pagliuca riparte dalla tribuna
Immagine box news Serie B Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per il riscatto, i virgiliani per la corsa alla vetta
Immagine box news Serie B Pisa, aggiornata la valutazione dell'Arena Garibaldi: ora è di 4,29 milioni di euro
Serie C
Immagine box news Serie C Foggia, innesto in attacco: Clergé nuovo giocatore rossonero. Firma fino a giugno
Immagine box news Serie C Lo Spezia continua la sua corsa e rovina il ritorno di Braglia: 2-0 al Gubbio
Immagine box news Serie C Pineto-Reggiana sospesa per impraticabilità del campo: non si giocherà domani
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati: Juve Next Gen ko ad Arzignano, Lumezzane-AlbinoLeffe è spettacolo
Immagine box news Serie C Lo Spezia compie 120 anni, Roberts: "Orgoglioso di essere il patron. Torneremo dove eravamo"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati del pomeriggio: vince il Bari, cadono Crotone e Inter U23
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Roma, 37 anni senza vittorie al Sinigaglia: Gasperini prova a sfatare il tabù
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc