Juventus, Vlahovic ha saltato 18 partite per infortunio: ma c'è tutta l'intenzione di confermarlo

Le prossime due o tre settimane diventeranno fondamentali per capire se Dusan Vlahovic si legherà di nuovo alla Juve o se comincerà a guardarsi intorno, fa sapere oggi il Corriere dello Sport. Il nodo è prettamente economico, ruota intorno ai bonus, alle eventuali commissioni, al premio alla firma. Operazione complessa e su cui vige la massima riservatezza, sapendo che Vlahovic (per restare) si deve orientare su parametri assai diversi rispetto all’ingaggio in scadenza a giugno (12 milioni netti). Una materia complicata da dipanare, ma non impossibile, perché in un modo o nell’altro le volontà dovrebbero incontrarsi.

In campionato ha saltato 18 partite per infortunio

La Juve è sinceramente intenzionata a trattenerlo, lo stesso Vlahovic è intenzionato a restare: la sua professionalità in questi mesi ha colpito tutti e costerebbe ancora di più sostituirlo. Ci vuole prudenza perché, in certi casi, a scadenza può succedere di tutto e i soldi sono in grado di cambiare gli scenari in un attimo. Il rientro in campo lo aiuterebbe a ritrovare una centralità. In campionato ha saltato 18 partite per infortunio.

Solo 8 volte in 32 giornate è stato impiegato da titolare, di cui 6 consecutive tra ottobre e novembre.